版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 09:03 BJT

〔金属期市〕上海期铜开盘料持稳,静候中国诸多经济数据出炉

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透新加坡9月9日电---上海期铜周五开盘料将持稳,因投资者等候中国通货膨胀和工业生产数据出炉,以判断全球最大铜消费国中国的经济增长态势.

0033GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3微跌0.2%,报每吨9,101.50美元,本周累计则有望略微上涨0.3%.

在上海期市周四收盘时,LME期铜报每吨9,053美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐