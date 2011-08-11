〔全球贵金属〕8月10日止SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均减少

路透8月11日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周三的黄金持仓量较上日减少0.03%,此间全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓减少1.2%
以下为两只ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 41,684,377.3 8月10日 41,696,572.6 8月9日 -12,195.3 -0.03%
iShares 314,195,076.5 8月10日 317,994,737.3 8月9日 -3,799,660.8 -1.19%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 杜明霞;审校 孙茉莉
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