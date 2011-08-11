《热点透视》调降评级及FED政策不会令美元国际储备货币地位瞬间崩塌

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撰稿 Agnes T. Crane 编译 李爽

路透纽约8月10日电---若要摘掉美元作为国际储备货币的王冠,只靠标普调降其债信评级以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)超低利率政策再维持两年还远远不够.尽管遭遇重重坎坷,但美元仍是全球贸易和外国央行外汇储备的通用货币.

美联储承诺极低利率政策将持续至2013年中期,必定会招致又一轮国际间的抗议,但这也合乎清理.低利率使得持有美元的吸引力降低,促使投资者涌向瑞郎和日圆等避险货币.

标普上周晚些时候下调美国AAA债信评级时,美元本应遭受更大创伤,但美元指数低至74的报价,仍远高于2008年初触及的71.3.

其中一个重要原因是强势美元仍符合全球利益.尽管过去十年其币值跌逾三分之一,但全球储户仍在给央行补给美元弹药.据国际货币基金组织(IMF),美元在全球5.3万亿(兆)美元货币储备中占61%的比例,与前两年大致持平.第一季新增外汇储备绝大多数都涌向美元,因为一些国家央行买入美元以抑制本币升值.

储备货币的地位不会在一夜之间崩塌.之前如日中天的英镑是在数十年间走向没落.这次,仍然没有货币可以取代美元的地位.曾经是有力竞争者的欧元如今腹背受敌,中国人民币则仍紧钉着美元.而创立储备货币篮子的计划也进展不大.

标普调降评级及美联储政策显然进一步挫伤美元,这只是慢性死亡过程中的一次行刑,既不可避免,又是自作自受的结果,并终将葬送美元的主导地位.(完)