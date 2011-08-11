〔中国股市〕沪综指午盘逆转收红,受社保基金进场消息提振(更新版2)

(新增分析师评论,并更新报价)

* 中国股市低开高走午盘收红,受社保基金进场消息提振

* 受政策影响铁路概念股领跌,航空股上扬

* 中国明年开工建设保障房计划缩水拖累水泥股

路透北京8月11日电---受隔夜欧美股市重挫打击,中国股市沪综指周四大幅低开,此後在社保基金进场消息提振下逐渐收窄跌幅并翻红.分析师指,虽然外部不确定因素较多,但国内通胀或已近拐点,紧缩政策适当微调预期激励市场反弹.

沪综指.SSEC早盘收报2,560.117点,涨0.43%.该指数开盘下挫1.58%.

据经济观察网的报导援引接近社保基金权威人士证实,此轮中国股市暴跌之後,社保基金已经进场抄底.另外,据社保基金账户所在的某证券公司人员透露,社保基金于8月9日开市後不久进场,涉及资金至少百亿元.

航空以及券商金融类股早盘率先上涨,拉动股指盘中逐波回升.隔夜外围市场大跌的影响逐渐消除,亚太股市也纷纷缩减跌幅并回升.

中邮证券分析师程毅敏就此认为,政策上社保基金存在入市空间,此外最近债券市场表现平平,已不在是投资者心目中只赚不赔的投资品,所以资金向存在估值优势的股市流动是可能的.

"估值底的优势还是存在的,虽然外部不确定性存在,但是中国股市还是和国内关联性比较大."他并指出,"7月CPI也出来了,市场预期可能已经见顶,今天不是也有报导谈论政策微调吗?"

中国证券报周四报导称,下半年货币政策或适当微调,将采取"定向宽松"方式,适当放松融资条件限制,对保障房、中小企业等给予融资政策倾斜.[ID:nCN1892031]

不过对于外部的不确定性,市场中也存持谨慎态度者,华融证券策略分析师范贵龙称,市场上行存在一定压力,因外围局势尚未明朗,债务危机的影响还在评估中,这些都将令市场承压,不过2,400点的支撑较为强劲.

但程毅敏认为,今日走势"有那麽一点点"政府救市的意思,但是完全依靠社保资金也难以推动整个盘面.

周三美国股市重挫,忧虑情绪重返市场,推动标普500指数再度急跌逾4%.市场担忧欧元区债务危机可能拖累法国的银行且最终波及到美国的金融行业.盘中交易再度急剧动荡,成交放量.道琼工业指数连续第五个交易日在逾400点的区间内波动.道琼工业指数暴跌520.29点,或4.63%,报10,719.48点.[.NCN]

**铁路股受政策影响走低,航空股上涨**

大盘不振的背景下,中国此前决定暂停审批新的铁路建设项目,该利空消息进一步催化今日铁路概念股走低,不过航空个股则借机表现,领涨大盘.

国都证券策略分析师张翔称,下半年铁路投资增速下降已成必然趋势,产业链上相关公司都会受到影响,"短期看淡这个板块,起码想获得超额收益的机会不大,...预计下半年跑输大盘."

北京时间11:30分,中国中铁(601390.SS)和中国铁建(601186.SS)各跌0.93%和0.63%;轨道交通装备制造商中国南车(601766.SS)亦下跌2.98%.

但航空股逆势上扬,中国国航(601111.SS)升4.68%,南方航空(600029.SS)上涨5.54%.

中国国务院周三召开常务会议决定,开展高速铁路及在建项目安全大检查,适当降低新建高铁运营初期速度,对拟建铁路项目重新组织进行安全评估,暂停审批新的铁路建设项目.[ID:nCN1890967]

此外,在中国明年开工建设保障房目标缩水消息的影响下,水泥板块周四早盘亦表现疲软,其中海螺水泥(600585.SS)早盘收挫1.92%.

路透周三引述两位消息人士表示,中国政府计划明年开工建设保障房800万套,较此前计划目标缩减20%.[ID:nCN1890613](完)