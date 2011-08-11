《中国报摘》--其他报纸重要消息8月11日(II)

**新京报**

--中国住建部发布《房地产开发企业资质管理规定(修订徵求意见稿)》,规定房地产开发企业如囤地、擅自变更容积率、捂盘惜售、哄抬房价,可视情节轻重作出降低资质等级或吊销资质证书处理,并可处以1万元人民币以上3万元以下罚款.

**经济参考报**

--记者从内蒙古政府部门和有关企业了解到,由于稀土上游企业整合淘汰工作遭遇了一定的阻力和争议,目前相关部门正在对原有的稀土上游企业整合淘汰工作方案进行优化调整.

**证券时报**

--全国人大常委、经济学家辜胜阻指出,当前中国通胀的重要特点是成本推动且具有长期性.治理通胀必须把握好调控的方向、力度和节奏,打好政策组合拳,防止货币政策超调对实体经济特别是中小企业的过度伤害.

--中国人力资源和社会保障部公布去年全国社会保险情况,数据显示,2010年末,全国城镇职工基本养老保险、城镇基本医疗保险、工伤、失业和生育五项社会保险基金资产总额23,886亿元.

--据Wind数据统计,7月份沪深两市总募集资金820亿元,较上半年月均增长17%.从结构上看,募集资金主要集中在增发上,7月份增发19家,募集资金522亿元,较今年上半年的394亿元月均额度,增长迅速.与此同时,7月份券商承销保荐费率较6月份回落,但仍是今年以来第二高的月份.

--中金公司最新报告指出,大宗商品市场短期内波动性和不确定很强,建议投资者持有现金头寸.但是不会出现类似2008年的系统性危机.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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