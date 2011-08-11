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公司新闻(中文) | 2011年 8月 11日 星期四 15:46 BJT

〔美国个股〕伊顿计划2015年中国销售目标为20亿美元,较去年倍增

路透上海8月11日电---全球多元化动力管理公司--伊顿(ETN.N)周四表示,计划到2015年在中国的年销售额将达到20亿美元,较去年倍增.

该公司是在上海举行的新闻发布会前提供的新闻稿中做上述表示的.

上月末,该公司宣布第二季业绩,当季利润为3.36亿美元,同比增长49%;而当季销售额为40.9亿美元,同比增长21%.去年全年销售额为137亿美元.

成立100年的伊顿公司在许多工业领域是全球领导者,包括电源品质、输配电及控制系统;工业设备和移动工程机械所需的液压动力元件、系统和服务;商用和军用航空航天所需的燃油、液压和气动系统等.目前公司在中国有27个生产基地,生产包括不间断电源系统、开关设备、汽车空调、离合器和刹车、液压机等多个产品.

6月,伊顿中国投资公司与中国商用飞机有限公司旗下上海飞机制造公司成立航空管路合资公司,参与到国产大型客机C919项目中. (完)

--发稿 林琦; 撰写 曲伟治; 审校 张喜良

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