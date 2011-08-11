〔中国货币市场〕隔夜利率明显回落,公开市场连续净投放支撑短期资金面(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海8月11日电---中国银行间市场周四隔夜加权利率早盘回落约30个基点(bp),尽数回吐上日涨幅.七天及14天品种,则总体变化不大.政策面的淡静,加上公开市场连续净投放都对市场资金面形成支撑,短期内相对宽松流动性态势有望持续.

中国人民银行公开市场本周连续第四周净投放,净投放量达700亿元,较上周增近六成.[CN/MMTCN]

华东一银行交易员称,市场资金"比较宽松,如果没什麽大的政策,预计暂时还会这样."

不过该交易员指出,有市场传闻近期外汇占款增加较多,亦不排除央行继续上调存款准备金率的可能.因此从长期看,市场资金面仍不容轻易乐观.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:31 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7570 3.0558 -29.88

七天CN7DRP=CFXS 3.1045 3.1181 -1.36

14天CN14DRP=CFXS 3.5477 3.5180 +2.97

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7476 3.0483 -30.07

七天CHICNY7D=CFXS 3.1098 3.1555 -4.57

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.7550 3.0700 -31.50

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.1029 3.1300 -2.71

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.5500 3.5077 +4.23

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.7438 3.0425 -29.87

七天SHICNYSWD= 3.0967 3.1058 -0.91

三个月SHICNY3MD= 5.5883 5.6490 -6.07

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