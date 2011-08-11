〔中国汇市〕高额顺差力挺人民币兑美元早盘再创新高,显加速升值迹象

* 人民币中间价破6.4元的关口,再创历史新高

* 国际美元大涨,人民币兑美元仍逆市大幅上扬

* 人民币有明显的加速升值迹象

* "两率"再升空间有限,加速升值或为抑高通胀一大选择

路透北京8月11日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三早盘即期汇价继续跳涨,随人民币中间价一道再创历史新高.尽管国际美元大涨,但人民币兑美元仍逆市大幅上扬,而中间价连日跳涨,显示在中国经济平稳快速增长下人民币有明显的加速升值迹象.

交易员并表示,中国7月贸易数据良好,顺差持续高企,而在利率和准备金率再升空间均有限的情况下,通过加速人民币升值也是纾缓国内高通胀压力的一大选择.

"(美元兑人民币)中间价连续大幅低开,并大破6.4的关口,现在看来人民币有进入加速升值通道的迹象."华东一银行交易员称.

北京时间11:24,人民币兑美元即期报6.3975元,上日收盘价为6.4181元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3991元,较上日的6.4167元大涨.

"昨天美元也没跌,(人民币)中间价开得这麽猛,大家都很意外."上海一银行交易员并称.

他指出,7月居民消费价格指数(CPI)涨幅继续攀高,央行希望用汇率手段抑制通胀,另一方面7月贸易顺差很大,人民币升值也面临内在压力.

中国7月CPI同比涨幅6.5%,创37个月新高.尽管面临全球市场动荡的压力,中国宏观调控将难言放松,调利率抗通胀仍是市场共识.[ID:nCN1883611]

该交易员并认为,当前热钱仍不断涌入中国,央行可能也想通过加快升值,尽快压缩热钱的套利空间.

中国7月贸易顺差意外扩至30个月高点314.8亿美元,高于路透调查中值的275亿美元,主要受新兴市场经济稳定增长支撑,预计下半年出口回落幅度有限.面对全球经济充满不确定性,中国货币政策难有施展空间下,加速人民币升值或成为抑高通胀的好选项之一.[ID:nCN1889903]

北京时间11:28,美元指数.DXY报74.575,并于7:33还触及74.926的高位,远离上日所及的73.821附近的低点.

东京汇市欧元兑日圆周四在亚洲市场跌至五个月新低,料将继续承压,因市场担心欧元区主权债务危机恐蔓延至区内银行业.[FRX/CN]

北京时间11:30,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3025/55,上日尾盘为6.3520元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3905/45元,上日尾盘报6.4100元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.