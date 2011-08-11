《国际主要央行公开市场操作一览》--8月11日

路透北京8月11日电---上周四以来美联储仍主要通过买入公债投放资金,欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

------------------------------------------------------------------

8/8 购买通胀保值公债 4.27 04/15/2013-02/15/2041

8/4 购买公债 33.17 02/15/2017-07/31/2018

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED)周二采取史无前例的举措,承诺近零利率政策将至少再维持两年,并称考虑进一步采取行动.美联储内部有三位决策者不同意上述决定,为1992年以来持反对观点人数最多的一次,一些投资者也担心这种内部分歧的新迹象.美联储并宣布维持利率在0-0.25%区间不变.[ID:nCN1888763][ID:nCN1888591]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

-------------------------------------------------------

8/10 203天期反向交易 497.52 --

8/9 七天期反向交易 1,570.73 1.50%(固定利率)

35天期反向交易 757.51 1.50%(固定利率)

七天期定期存款 -740.00 1.01%

一天期定期存款 -1,451.49 1.27%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行上周四决定维持指标利率在1.5%不变,暂停始于4月的加息周期.当前有迹象显示欧元区经济复苏势头减缓.[ID:nCN1876775]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户馀额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户馀额(10亿日圆)

-------------------------------------------

周三 32,960

上周三 27,900

-------------------------------------------

当期变化 5,060

金融机构在日本央行的活期账户馀额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户馀额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行总裁白川方明周三表示,美联储将指标利率保持在近零水准直至2013年中期的承诺,与日本央行誓言维持超低利率直到物价有望稳定的做法相近.其重申央行已做好准备,会在必要时采取适当的货币政策.[ID:nCN1889895]

--日本央行上周四宣布维持隔夜利率目标在0-0.1%不变,并宣布通过扩大资产购买计划来放宽货币政策.[ID:nCN1875749]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,91天期存单利率维持0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行3,489亿台币存单.相较存单到期金额4,047亿,存单发行馀额减少558亿. [ID:nCT0390416]

--台湾央行周二表示,当日共发行823亿台币存单.相较存单到期金额567亿,存单发行馀额增加256亿. [ID:nCT0389746]

--台湾央行周一表示,当日共发行6,666.5亿台币存单.相较存单到期金额7,441亿,存单发行馀额减少774.5亿.[ID:nCT0389146](完)