《亚洲金融分析》美国债信评等调降後,亚洲贷款市场料将收紧

* 高级别发行人贷款定价将提高

* 融资成本上涨和流动性收紧

* 欧洲银行业在该市场的活动料减弱

路透香港8月9日电---银行消息人士对汤森路透旗下基点表示,标准普尔调降美国债信评级料导致亚洲银团贷款市场出现定价调整,尽管影响可能还要过一些时间才能显现,而且当前欧元区危机仍是市场更担心的问题.

过去一年来,融资成本波动以及流动性收紧已对亚洲贷款市场带来困扰.随着美国债信评等下调,贷款市场人士称其预计放贷将更为保守,并且价格有可能出现投机性上涨.

"凡事都是息息相关的."欧洲一家银行的资深贷款银行人士称.

"企业贷款方可能会在股市情况不好的时候转向贷款市场,这或将推高贷款定价.不过另一方面,由于市场前景不确定,银行有可能惜贷,这又会反过来挤压流动性...如果第四季度交易量下滑,我不会感到意外."

银行消息人士表示,尽管亚洲地区许多商业银行一如既往地开展业务,但是它们对于承销新贷款的态度可能更加谨慎.

"我们预计,将有更多高评级借款人较预期更早的来到市场再融资,以趁早敲定融资协议."一家大型中资银行的企业贷款银行家表示.

德国商业银行旗下企业与市场部门的亚洲贷款资本市场主管Christine Chan亦称,下半年定价料有可能出现较大变动.

"来自投资级别或高级别发行人的高定价交易料将增加,因其定价明显合乎(多数银行的)资金成本."Chan说.

**活跃的欧洲市场面临贷款成本增长问题**

不过许多银行业消息人士称,欧元区危机更令人担忧,因为通常在亚洲活跃程度要高于美国同业的欧洲银行,近来达成的交易数量减少.

"美国的银行在亚洲并不十分活跃,因此其对银团贷款市场的影响很小.然而这些日子以来,欧洲的银行活跃度大大降低了."澳新银行银团贷款全球主管John Corrin表示.他亦担任亚太贷款市场协会主席.

Chan补充道,市场应更多关注融资成本上涨,以及持有大量亚洲风险敞口的跨国银行如何应对.

今年以来,资金成本一直是困扰亚洲地区银团贷款市场的迫切问题.

星展银行(DBS)银团融资和机构银行部门董事总经理Boey Yin Chong表示,许多银行都感受到资金成本提高的压力,主要是美元和如港币等地区货币.

中国、香港和台湾的银行已出现成本增加的情况,并各自采取不同策略来处理美元资金短缺的问题.