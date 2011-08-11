《中国公开市场分析》连四周净投放,外围动荡不安央行料先谨慎观望

* 公开市场连四周净投放1,650亿元,本周700亿元

* 外围动荡使得央行出台紧缩政策更趋谨慎

* 料央票发行收益率近期仍将持稳,需求逐渐恢复

* 未来应加强正回购操作等短期工具,增加调控灵活性

路透上海8月11日电---中国央行公开市场已连续四周净投放达1,650亿元人民币,本周进一步放量至700亿元.美国主权评级被调降及对经济增长前景的担忧,引发全球金融市场持续动荡,中国央行在出台升息等紧缩政策时将更加谨慎.预计具有指标意义的央票发行收益率近期内继续持稳.

业内人士并指出,外围市场动荡会加剧热钱流入压力,外汇占款将随之增加.但为了避免对金融市场造成进一步的冲击,预计央行将慎用存款准备金率这样的"重型武器",而是通过公开市场加大资金回笼力度.

本周公开市场招标发行了20亿元一年期和70亿元三个月期央票,中标收益率均连续六周持平.不过为了平滑大量到期,央行还进行了830亿元28天期和300亿元91天期正回购操作.

"本来是觉得要加息和调准备金的,但美欧这麽一闹腾,我觉得近期(一个月内)应该不会出(货币紧缩)政策了,没有必要火上浇油嘛,"北京一券商分析师说.

他表示,全球经济可能面临"二次衰退",中国不可能独善其身,在市场情绪已经比较悲观的情形下,央行考量出台加息,上调存准率等紧缩政策时应更加冷静,等待事态影响进一步明朗.

标准普尔上周五将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+.此後全球金融市场陷入混乱,世界经济将再度探底的忧虑持续蔓延,中国资本市场亦未能幸免.[ID:nCN1880839]

上述分析师还表示,最终存准率是否有必要上调将取决于外汇占款增加的多寡,不过在多数国家都实施宽松货币政策的时候,中国进一步的紧缩动作无疑会增强对外围资金的吸引力,从而又加大了央行货币调控的难度.

在周二召开的国务院常务会议上,中国总理温家宝表示,要做好防范风险的准备.此次会议没有再提"把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务",而仅表示要"努力把物价涨幅降下来,继续保持经济平稳较快增长."[ID:nCN1889613]

为抑制通胀,中国央行从去年10月以来共升息五次;并自去年初以来,12次上调存款准备金率,上次上调是在6月20日,目前大型金融机构存准率已达到21.5%的历史高位.

**公开市场回笼功能逐渐恢复**

业内人士还指出,目前市场资金面已较宽松,避险情绪支撑债市回暖,央票一二级利率倒挂幅度已有收窄,公开市场资金回笼功能将逐渐恢复.

公告显示,今日稍早招标发行的三个月期央票,发行价为99.24元,中标收益率3.0801%.周二招标发行的一年期央票,发行价96.62元,对应收益率3.4982%.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期和一年期央票最新收益率分别为3.2453%和3.6135%,分别较一级市场高出近17个和12个bp,均低于上周的25bp.

华南一银行分析师称,如果央行不上调准备金,那麽市场资金面将更趋宽松,央票需求将得到恢复.不过,央行现阶段应该加强正回购操作等短期工具的使用,增加未来调控灵活性.但如果外汇占款增加导致市场流动性出现极宽松的局面,届时央行亦可以考虑恢复三年央票发行.

"总之,现在能不调就不调(存准率),下半年公开市场的资金到期本来就不多,走一步看一步吧",他说.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前连续三周维持净投放,其中上周放量至440亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 20

(周四) 70

正回购 (周二) 830

(周四) 300

央票到期 830

正回购到期 1,090

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700 (完)