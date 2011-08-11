〔新债招标〕金融债发行利率略低于预期,市场乐观情绪延伸至新债(更新版)

(新增交易员评论和背景)

* 金融债配置价值尚可,吸引机构介入

* 两期债中标利率(收益率)低于预期

* 投标倍数在1.80附近

* 避险情绪上升,机构看好近期债市

路透上海8月11日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四招标的10年期续发固息金融债以及农发行招标的的一年期固息债发行利率均略低于市场预期.

交易员表示,近期二级市场回暖态势蔓延到一级市场,机构参与投标热情提升,而收益相对较高的金融债吸引了配置型机构的介入,压低中标收益率水平.

业内人士稍早透露,国开行上午招标的10年期续发固息金融债,中标收益率为4.5506%,低于此前4.65%的预期,中标倍数为1.79倍;同时招标的153天贴现债,中标利率为4.1494%,中标倍数为1.61倍.

北京一交易员并表示,市场普遍预测紧缩政策将暂缓,短期内对债市持乐观态度,因此今日投标中不仅有配置需求的参与,甚至不乏投机盘的介入.

"这是个好信号,投机盘只有在看好後市的情况下才愿意介入的"该交易员称.

中债登银行间固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,六年固息政策金融债最新收益率报4.6038%.现券二级市场,剩馀期限6.62年的国开行固息债tCN110216=CFXM今日最新双标报价为4.6400%/4.5600%.

该两期债为国开行今年第45期、第46期金融债,以下为具体条款:

第45期 46期(2007年第25期增发债)

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发行总量 不超过150亿元 不超过150亿元

期限/计息方式 153天/贴现 10年/固息

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 8月16日 8月18日

起息日 8月16日 8月18日

分销期 8月12日-年8月16日 8月12日-8月18日

上市日 8月18日 8月24日

基本承销额 无 无

付息频率 按年

发行人增发权利 保留 保留

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第46期国开债为国开行2007年第25期金融债券的增发债券,期限10年,债券起息日为2007年11月29日,兑付日为2017年11月29日,票面利率5.07%.

**农发行金融债中标利率亦略低于预期**

农发行上午招标的一年期固息金融债,中标利率为4.09%,略低于4.11%的预期,中标倍数为1.80倍.

上述交易员并表示,近期全球经济动荡推升避险情绪,再加上预期中国可能放缓紧缩调控,已然使得债市心态发生微妙变化,在资金面逐渐转宽的背景下,一级市场亦感染乐观情绪,料近期市场或暂回暖.

银行间债市剩馀期限约1.27年的进出口银行固息债090310tCN090310=CFXS,最新成交收益率为4.2960%

该期债为农发行2011年第14期金融债,到期一次还本付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权向首场中标成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为8月18日,8月12日-8月18日为分销期,8月22日上市.(完)