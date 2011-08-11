《外汇动态》印度境内美元升水全面重挫,因现汇市场美元短缺

0315GMT---国内市场美元兑印度卢比远汇升水全面走低,一个月期升水自2008年金融危机以来首次短暂变为负值,因支付进口伊朗原油费用在即,现汇美元需求大涨.

一个月期境内美元升水INR1M=短暂触及-2.75点,为34个月来最低水平,并低于上一交易日收盘的2.75点.

印度预计应向伊朗支付约40亿美元原油进口费用.该国石油企业已大购美元来支付石油款.

"我们需向伊朗支付原油进口费用,现货市场上美元买需良好,而供给则较少,因此随着买入/卖出互换交易增多,远汇料继续下跌."孟买Federal Bank一外汇交易商Hari Chandramgathan称.

一年期境内美元/卢比升水INR1Y=亦连续第12天下跌,自上日收盘的123点降至83.75点.过去12天来,该升水已下跌逾150个点.

现汇卢比兑美元INR=D3报45.34.(完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

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