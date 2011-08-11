《SAFT专栏》美国政府削减开支,料将对企业获利产生不利影响

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft 编译 洪曦/王丽鑫

路透阿拉巴马州6月28日电---不只是美国经济正在沉陷;股票市场也终于如梦方醒,察觉到政府撙节措施将会对企业获利产生严重影响.

股市周三再度下跌,标准普尔500指数.SPX现在较7月底的峰值低了近15%.造成下跌的因素有很多:例如标准普尔下调美国债信评等和欧元区债务危机恶化.不过事实是,股价下跌很好地体现了,政府削减开支造成的需求减弱对获利所带来的影响.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二曾承诺近零利率政策将至少再维持两年,该消息激励股市上扬,但其提振作用很快便烟消云散.美联储刺激政策所激发的直觉反应就是股市上涨,这并不令人意外,毕竟,过去20年来,每次市场危机都是通过放宽货币政策解决的.较为惊人的是,美联储行动带来的效益已大幅缩短,或许当第三轮量化宽松推出时,效果只会有四小时.

"大多数投资者认为,(股票)短暂跌至合理价格,然後再反弹回来是属于正常现象,"GMO着名价值投资人Jeremy Grantham在一份客户报告中称.

"实际上,从历史角度上来看这是很不合理的.市场应稳步下跌,并打消所有的错误预期、高度动物精神以及过度风险承担,这才是正常现象."

抵制这种"陈旧正常论"的人士指出,股价相对企业水平而言是偏低的.当然,估值现在是处于历史较低水平,但是经济体系的稳健状况与企业获利水平之间存在高度的畸形现象.