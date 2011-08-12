修正:《SAFT专栏》美国政府削减开支,料将对企业获利产生不利影响(8月11日)

(修正:电头时间应改为"8月11日")

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft 编译 洪曦/王丽鑫

路透阿拉巴马州8月11日电---不只是美国经济正在沉陷;股票市场也终于如梦方醒,察觉到政府撙节措施将会对企业获利产生严重影响.

股市周三再度下跌,标准普尔500指数.SPX现在较7月底的峰值低了近15%.造成下跌的因素有很多:例如标准普尔下调美国债信评等和欧元区债务危机恶化.不过事实是,股价下跌很好地体现了,政府削减开支造成的需求减弱对获利所带来的影响.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二曾承诺近零利率政策将至少再维持两年,该消息激励股市上扬,但其提振作用很快便烟消云散.美联储刺激政策所激发的直觉反应就是股市上涨,这并不令人意外,毕竟,过去20年来,每次市场危机都是通过放宽货币政策解决的.较为惊人的是,美联储行动带来的效益已大幅缩短,或许当第三轮量化宽松推出时,效果只会有四小时.

"大多数投资者认为,(股票)短暂跌至合理价格,然後再反弹回来是属于正常现象,"GMO着名价值投资人Jeremy Grantham在一份客户报告中称.

"实际上,从历史角度上来看这是很不合理的.市场应稳步下跌,并打消所有的错误预期、高度动物精神以及过度风险承担,这才是正常现象."

抵制这种"陈旧正常论"的人士指出,股价相对企业水平而言是偏低的.当然,估值现在是处于历史较低水平,但是经济体系的稳健状况与企业获利水平之间存在高度的畸形现象.

未计利息、税项、折旧及摊销前的企业获利目前占国内生产总值(GDP)的35%左右,为至少60年来最高水平.而在至少过去两年内,这些获利是由用来提振经济的政府赤字开支所带来的,期间消费者意识到,住房贷款已经拖累了其财富积累.当然,效率也对企业获利有利,但最终也有其限度.

**薪资停滞不前**

美国将数以百万的工作岗位移至海外,以提高利润率,这使薪资几乎停滞不前.如Grantham所指出的那样,过去40年美国实质平均时薪实际上在下降.除了最富有的人,还有谁会买东西?在眼光只盯着最富阶层的经济模式中,股市能繁荣吗?不太可能.

也别忘了,由于中国极力促进出口的政策抑制了薪资增长,因此中国的消费阶层还远不足以填补空缺.不要以为中国的中坚阶层都开名牌汽车和用高档手机.这些人的数量仍远不足以支撑美国企业维持当前获利水平.

如果你接受美国政府支出会逐渐下降的看法,就同样要接受,美国企业获利也将减少,至少目前是如此.诚然,民间市场可能会有一些创新和增长的奇迹,最终可支持较高股市市值的合理性,不过这些奇迹并非保证会出现,而且也不大可能在未来几年内出现.

而实际上,从数学的观点来看,当政府支出减少时,企业获利要保持当前水准或者有所增长,只有一个途径,就是家庭减少储蓄或增加借贷.事实却非如此,家庭储蓄比几年前要多,不过鉴于资产和薪资的疲弱表现,以及个人资产负债的不佳状况,储蓄水平仍不够高.

美国人负债太重,收入增长缓慢,而且对房地产和股市这两大投资管道也逐渐失去信心.

而且要记得,政府支出削减几乎是板上钉钉.共和党周三宣布在国会债务削减"超级委员会"的代表,六名代表皆签署"无新税承诺".

因此股市下滑顺理成章.企业利润下降与增长缓慢甚至萎缩将结伴而来,这种情况利好债市但利空股市.

这一预测的主要风险偏下档--欧洲危机或银行系统危机将导致跌势更快,波动更大.

好消息是,获利下滑和薪资增长终将带来经济复苏,但目前股市投资者享受不到.(完)