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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 12:04 BJT

〔中国个股〕宝钢股份调高9月大多钢材售价,冷轧上调120元/吨

路透上海8月12日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周五宣布,9月大多钢材产品将在8月基础上调高售价,其中冷轧产品上调120元人民币/吨.

公告显示,热轧产品除一般结构用钢上调60元/吨外,其馀维持不变;酸洗产品上调120元/吨;热镀锌上调150-200元/吨;电镀锌上调60元/吨;厚板保持不变.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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