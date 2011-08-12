〔中国个股〕宝钢股份调高9月大多钢材售价,冷轧上调120元/吨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月12日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周五宣布,9月大多钢材产品将在8月基础上调高售价,其中冷轧产品上调120元人民币/吨.
公告显示,热轧产品除一般结构用钢上调60元/吨外,其馀维持不变;酸洗产品上调120元/吨;热镀锌上调150-200元/吨;电镀锌上调60元/吨;厚板保持不变.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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