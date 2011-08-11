〔中国股市〕沪综指收升1.3%,受社保基金进场消息提振连续第二天上涨

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京8月11日电---中国股市沪综指周四收高1.3%创近一个月来最大单日涨幅,受社保基金进场消息提振连续第二天上涨.分析人士认为,利好消息刺激大盘短线出现超跌反弹,,短线料振荡上试2,600点.
沪综指.SSEC收报2,581.508点,上涨32.332点或1.27%,上一最大单日涨幅为7月13日的1.49%.开盘受隔夜美股再度大跌拖累,沪指大幅开低1.58%.
据经济观察网的报导援引接近社保基金权威人士证实,此轮中国股市暴跌之後,社保基金已经进场抄底.另外,据社保基金账户所在的某证券公司人员透露,社保基金于8月9日开市後不久进场,涉及资金至少百亿元.
"社保入市可能性比较大,但不改中期调整走势.短期(上涨)空间不大了,最多50点,上方套牢盘很多,反弹面临较大压力."山西证券分析师杜亮称.
他并表示,後期仍需密切关注各国的汇率政策调整和银行资产质量情况.而从中期来看,市场缺乏积极推动因素,大盘可能面临震荡下跌.
金融证券板块在方正证券(601901.SS)带动下整体表现突出,该股今日早盘即封住涨停板,收报6.16元;而受政策影响铁路概念股早盘一度整体下跌,後随大盘回升缩减跌幅.
沪深300指数8月合约CIFQ1尾盘报2,871.2点,涨1.98%,成交量为231,951手.
周三美国股市重挫,忧虑情绪重返市场,推动标普500指数再度急跌逾4%.市场担忧欧元区债务危机可能拖累法国的银行且最终波及到美国的金融行业.盘中交易再度急剧动荡,成交放量.道琼工业指数连续第五个交易日在逾400点的区间内波动.道琼工业指数暴跌520.29点,或4.63%,报10,719.48点.[.NCN](完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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