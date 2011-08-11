〔中国债市〕人民币利率互换普跌10个bp以上,受欧美市场颓势拖累

路透上海8月11日电---中国人民币利率互换(IRS)周四大跌逾10个基点(bp),因市场对欧美债务危机的担忧再度升温.由于笼罩在全球经济上空的阴云不散,IRS市场短期内走势料将偏弱.

华东一银行交易员称,"日内其实还好,主要早上一开盘就跌了十来个点,...在外围还不稳定的情况下,至少IRS想上是很难的,操作策略主要还是逢高offer吧."

他表示,欧美债务问题引发对全球经济前景的担忧,而中国货币政策是否有松动迹象需要密切关注.

美国股市周三重挫,忧虑情绪重返市场,推动标普500指数再度急跌逾4%.市场担忧欧元区债务危机可能拖累法国的银行且最终波及到美国的金融行业.[ID:nCN1891661]

也有交易员表示,近期市场频繁震荡,市场参与者应该以轻仓观望为佳.

中国银行间债市周四早盘现券收益率下跌,国内通胀形势依然严峻,然欧美股市暴跌,令投资者避险情绪再占上风,债市买盘十分踊跃.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.4457/3.5529 3.5217/3.6133 3.5933/3.6850 3.6500/3.7417 3.6183/3.9125

周三 3.5950/3.6967 3.6993/3.7879 3.7771/3.8700 3.8429/3.9357 3.8300/4.1170

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变动 -0.1493/-0.1438 -0.1776/-0.1746 -0.1838/-0.1850 -0.1929/-0.1940 -0.2117/-0.2045

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)