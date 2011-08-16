〔中国外汇〕二季度经常项目顺差696亿美元,继续"双顺差"--外管局

外管局网站刊发新闻稿称,二季度,中国经常项目顺差696亿美元.资本和金融项目(含净误差与遗漏)顺差670亿美元.

二季度经常项目顺差环比增加,而资本和金融项目顺差环比回落.

此前外管局公布的修订数字显示,一季度国际收支经常项目顺差修订後为288亿美元,同比下降21%;资本和金融项目顺差修订後为861亿美元,同比增长41%.