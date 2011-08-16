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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 11:27 BJT

〔中国外汇〕二季度经常项目顺差696亿美元,继续"双顺差"--外管局

路透北京8月16日电---中国国家外管局周二表示,2011年二季度中国国际收支经常项目、资本和金融项目呈现"双顺差".

外管局网站刊发新闻稿称,二季度,中国经常项目顺差696亿美元.资本和金融项目(含净误差与遗漏)顺差670亿美元.

二季度经常项目顺差环比增加,而资本和金融项目顺差环比回落.

此前外管局公布的修订数字显示,一季度国际收支经常项目顺差修订後为288亿美元,同比下降21%;资本和金融项目顺差修订後为861亿美元,同比增长41%.

外管局并公布,二季度国际储备资产增加1,365亿美元,其中外汇储备资产增加1,369亿美元(不含汇率、价格等非交易价值变动影响).(完)

欲了解详情,请点选中国外管局(here)

--发稿 张胜男; 审校 乔艳红

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