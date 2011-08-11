〔中国票据市场〕转贴利率略有下移,但规模依旧紧张限制下行空间

路透上海8月11日电---中国票据市场转贴利率报价周四略有下移.欧美债务问题引发的金融市场动荡仍在持续,令中国经济面临的不确定性增加,紧缩预期继续弱化,坚挺的转贴利率稍现松动.

不过交易员认为,目前银行对信贷增速的控制仍严格,票据规模紧张依旧,转贴利率下行空间受限.

"美国的事还是有影响,这两天(转贴)利率下来点了,年息8.60%左右,"上海一国有银行交易员表示.

她并指出,在票据规模普遍紧张的情况下,银行首先要保证直贴业务,能用在转贴上的量寥寥无几,"我们现在基本只做直贴,年息9.9%,跟高利贷差不多,(企业)想借还借不到,资源有限,关系好的企业才能拿到一点."

美国股市周三重挫,忧虑情绪重返市场,推动标普500指数再度急跌逾4%.市场担忧欧元区债务危机可能拖累法国的银行且最终波及到美国的金融行业.[ID:nCN1891661]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.5382/7.9229 8.9115/8.3333 9.2850/8.5812

上日 8.5123/7.8845 8.8815/8.2925 9.3082/8.5647

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变动+2.59bp/+3.84bp +3.00bp/+4.08bp -2.32bp/+1.65bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价续降**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.7586%,较上日的6.7822%续降.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1782/3.0992 3.3361/3.2672

上日 3.2106/3.1326 3.3565/3.2884

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)