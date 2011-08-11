《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦8月11日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元/美元正在区间整理,我们的看法没有改变.其上档受到云区阻力位1.4454的压制,该点位仍被视作欧元/美元市场的近期顶部.我们预料欧元仍难以突破阻力位,而是跌向200周移动均线切入位1.4028和200日移动均线切入位1.3944.

重要支撑位料在1.3812/1.3770(55周移动均线切入位和2010-2011年的涨势).近期面临下跌风险.

美元/日圆:美元/日圆正逼近低位76.25,後者目前暴露无遗.市场依然处于守势,此前未能突破四个月下跌趋势(目前报80.03).

美元/日圆的重要阻力位料为四年下跌趋势线切入位82.16.周线收盘站到该点位上方,才能证实走势逆转.之前有两道阻力位,分别是200日移动均线切入位81.70和云区阻力位80.67.

英镑/美元:英镑/美元承压,近期上攻1.6450/80区域未果,按收盘水平看,55日移动均线切入位1.6222提供的支撑已破,这让技术图表前景更加看跌,市场关注重新聚集于200日移动均线切入位1.6087和近期低位1.5784.(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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