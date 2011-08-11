《外汇动态》人民币走势或加大日圆升值压力

0757GMT---人民币兑美元CNY=录得2008年初以来的最大两日涨幅,或让市场手忙脚乱,目前风险仓位在市场波动扩大的情况下基本受控.

人民币无本金交割远期外汇(NDF)CNY1YNDFOR=走势体现明显有必要顺应潮流.或许也能解释美元/日圆早前面临的跌压,美元曾再次逼近76.25的纪录低点.

虽然日本市场人士也许认为日圆命运与人民币没有关联,但对其他人来说,炒作人民币题材的简单替代方式是押注美元/日圆.(完)

--编译 白云;审校 王洋

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