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市场报道 | 2011年 8月 11日 星期四 16:36 BJT

《外汇动态》欧元和美元兑瑞郎均升穿55小时移动均线

0813GMT---欧元/瑞郎EURCHF=R上涨1.7%至盘中高点1.0495瑞郎;美元/瑞郎上升1.3%,报0.7236.

报导周四援引瑞士央行副总裁乔丹的话称,瑞士央行可进一步放松货币政策,而不需干预汇市.[ID:nCT0390952]该消息促使股市反弹,进而使瑞郎遭遇部分卖压.

交易商亦指称,瑞士央行可能很快会开始对当地存款收取费用.

欧元/瑞郎和美元/瑞郎均果断升穿其55小时移动均线.前者切入位在1.0426,後者位于0.7311.

市场将关注欧元/瑞郎和美元/瑞郎是否能守在55小时移动均线上方.整周这两条移动均线都在压制欧元/瑞郎和美元/瑞郎的涨势.(完)

--编译 王翔琼;审校 龚芳

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