〔中国债市〕现券收益率再呈跌势,国内政策适当微调预期有所抬头

路透北京8月11日电---中国银行间债市周四现券收益率再呈跌势.欧元区债务新动态引领忧虑情绪重返海外市场,加之国内政策适当微调的预期有所抬头,推动现券继续走强.

不过,交易员同时指出,市场当前对债市走向尚未形成主流预期,加之现券收益率近期跌幅已大,部分机构的操作策略已转为观望等待.

"虽然政策预期有分歧,但政策进一步收紧的预期有所下降,大家的压力没之前那麽大,现券收益率往下走."华中地区一银行交易员说.

上海一全国性银行交易员亦表示,当前短期融资券品种引领着现券收益率的下行,国内外经济复苏进度慢于预期,或提升债市投资者信心,走强券种後期或有望轮转至中期票据等前期涨幅较小的券种.

市场对包括法国兴业银行(SOGN.PA)在内法国银行业财务状况的担忧引发对欧美银行股的抛售.欧美股市周三重挫,忧虑情绪重返市场.[STX]

随着市场普遍预期通胀可能已触顶,中国证券报周四报导称,下半年货币政策或适当微调,将采取"定向宽松"方式,适当放松融资条件限制,对保障房、中小企业等给予融资政策倾斜. [id:nCN1892031]

剩馀期限近0.3年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.3000元,对应收益率3.6887%,成交143.64亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.7596 3.1047

上日 3.0558 3.1181

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.7093/3.6333

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6387/3.5767

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2713/4.2003

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