《每日盘後综述》基本面良好力撑中国股市,避险心理助债市续写涨势

路透香港8月11日电---中国股市周四延续反弹,显示在国际金融市场动荡中,良好的中国经济基本面形成支撑.但由于外部环境仍存不确定因素,投资者仍有避险心理,助推债市继续走强.

在"国家队"入场托市的传闻提振下,沪综指低开高走并创一个月最大涨幅.欧元区债务新动态引领忧虑情绪重返海外市场,加之国内政策适当微调的预期有所抬头,推动现券继续走强.

"本来是觉得要加息和调准备金的,但美欧这麽一闹腾,我觉得近期(一个月内)应该不会出(货币紧缩)政策了."北京一券商分析师称.

人民币兑美元创逾九个月来单日最大涨幅,加速升值迹象明显.金价则在亚洲市场下滑.

以下为路透为您整理的今日主要金融市场表现.

--股市:

中国股市沪综指周四收高1.3%创近一个月来最大单日涨幅,受社保基金进场消息提振连续第二天上涨.分析人士认为,利好消息刺激大盘短线出现超跌反弹,短线料振荡上试2,600点.沪综指.SSEC开盘受隔夜美股再度大跌拖累大幅低开1.58%,但收涨1.27%至2,581.508点.

据经济观察网的报导援引接近社保基金权威人士证实,此轮中国股市暴跌之後,社保基金已经进场抄底;另外,据社保基金账户所在的某证券公司人员透露,社保基金于8月9日开市後不久进场,涉及资金至少百亿元.

--汇市:

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四即期汇价收创逾九个月来单日最大涨幅,并随中间价一道再创历史新高.尽管国际美元大涨,但人民币兑美元仍逆市大幅上扬,且中间价连日跳涨,显示人民币有明显的加速升值迹象.

今日人民币兑美元即期汇价单日涨幅为0.368%,为逾9个月单日最大涨幅,去年11月9日的单日涨幅为0.511%.

--债市:

中国银行间债市周四现券收益率再呈跌势.欧元区债务新动态引领忧虑情绪重返海外市场,加之国内政策适当微调的预期有所抬头,推动现券继续走强.但交易员同时指出,市场当前对债市走向尚未形成主流预期,加之现券收益率近期跌幅已大,部分机构的操作策略已转为观望等待.

剩馀期限近0.3年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.3000元,对应收益率3.6887%,成交143.64亿元.

--黄金:

继上日触及纪录高位後,金价于周四在亚洲市场下滑,此前芝加哥商业交易所(CME)上调纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货的保证金.不过全球金融市场振荡和经济增长放缓疑虑,均提振市场人气.现货金XAU=触及历史高点1,813.79美元后下滑至1,790美元下方;美国期金GCcv1早前亦触及纪录高点1,817.6美元,其後降至接近1,790美元.

上海金交所主要现货金品种99.95金XAU9995=SGEX上涨6.43元,至367.9元.上海期交所黄金期货主力合约SHAUZ1上涨5.16元至367.43元.(完)