〔美国个股〕伊顿料2015年中国销售倍增至20亿美元,节能环保提供机遇(更新版)

(新增公司高层评论和背景)

* 2015年中国市场销售计划倍增至20亿美元

* 中国未来节能环保建设将带来发展良机

* 未考虑在上海国际板上市

路透上海8月11日电---蓬勃发展的中国经济让节能环保越来越受重视.全球多元化动力管理公司--伊顿(ETN.N)周四发布其中国战略发展规划,计划到2015年在中国的年销售额达到20亿美元,较去年倍增.

伊顿公司董事长兼首席执行官(CEO)柯仁杰(Alexander M.Cutler)在上海的新闻会上表示,"我们很高兴能在这个充满活力的市场中参与众多基础设施建设...通过为我们的客户提供创新解决方案,我们有充足的能力来响应中国的战略发展计划."

他还指出,中国十二五(2011-2015年)规划中,节能环保、产业升级和创新被列为六大战略支柱的重要组成部分,而这些与伊顿业务范围密切相关.

成立100年的伊顿公司包括电气,液压,车辆和宇航等多个业务集团,并在许多工业领域成为全球领导者,例如电源品质、输配电及控制系统;工业设备和移动工程机械所需的液压动力元件、系统和服务;商用和军用航空航天所需的燃油、液压和气动系统等.

上月末,该公司宣布第二季业绩,当季利润为3.36亿美元,同比增长49%;而当季销售额为40.9亿美元,同比增长21%.去年全年销售额为137亿美元,其中55%来自美国以外的市场.

当被问及伊顿是否有兴趣在上海国际板上市时,他指出,目前各大交易所均开始采用电子交易系统,这样使得投资者无论在何处,都可以24小时不间断地交易."我们没有在异地第二个交易所上市的计划."

中国一直在筹划推出上海国际板,吸引海外企业在中国发行股票筹集人民币资金,汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、可口可乐(KO.N)、通用电气(GE.N)、星展银行(DBSM.SI)、大众汽车(VOWG.DE)等企业此前已纷纷表态,有意在国际板上市.

目前伊顿在中国有27个生产基地,生产包括不间断电源系统、开关设备、汽车空调、离合器和刹车、液压机等多个产品.6月,伊顿中国投资公司与中国商用飞机有限公司旗下上海飞机制造公司成立航空管路合资公司,参与到国产大型客机C919项目中;伊顿车辆集团在山东济宁投资新建的发动机气门生产厂将于9月投产. (完)