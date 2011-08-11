版本:
中国
中国汇市 | 2011年 8月 11日 星期四 18:54 BJT

〔中国经济〕人民币升值应是渐进的过程,坚定加快汇改步伐--发改委官员

路透北京8月11日电---中国国家发展和改革委员会副主任张晓强周四表示,近日人民币汇率大幅上涨主要是受美国主权评级下调影响,人民币兑美元升值应该是一个渐进的过程,中国将更加坚定地加快汇率改革步伐.

中国中央广播电台引述他称,现在说全球经济二次探底还为时过早.美国保持低利率对对中国经济有影响,而当前美元走低可能推高大宗商品价格.

信评机构标准普尔上周五将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+,引发全球金融市场动荡.

--发稿 钟华; 审校 黄凯

更多 中国汇市

热门文章

编辑推荐

文章推荐