〔中港股市〕沪综指收高1.3%表现亚洲居前,香港股市收跌

路透香港8月11日电---周四中国股市录得一个月来最大单日涨幅,因投资者押注西方经济疲势将促使中国当局暂停进一步加息.不过香港股市挫跌,未抵住全球市场疲软.

中国证券报周四报导称,下半年货币政策或适当微调,将采取"定向宽松"方式,适当放松融资条件限制,对保障房、中小企业等给予融资政策倾斜.[ID:nCN1892031]

据经济观察网的报导援引接近社保基金权威人士证实,此轮中国股市暴跌之後,社保基金已经进场抄底.另外,据社保基金账户所在的某证券公司人员透露,社保基金于8月9日开市後不久进场,涉及资金至少百亿元.[ID:nCN1892973]

沪综指.SSEC收报2,581.508点,上涨32.332点或1.27%,上一最大单日涨幅为7月13日的1.49%.开盘受隔夜美股再度大跌拖累,沪指大幅开低1.58%.[.SSCN]

湘财证券分析师Cheng Yi称,"不管养老金基金是否入场,指数已经在极低水准,所以基金是愿意买入廉价股做长期投资的."

香港股市恒生指数周四收低1.0%,受汇丰控股(0005.HK)跌势和中国互联网巨头腾讯控股(0700.HK)业绩不佳所拖累.不过交投量相对较小,表明投资者不愿逢低买入.[.HKCN]

成交降至五日最低,显示尽管估值愈发吸引人,但投资者因担忧全球经济和欧债危机不愿在弱势买入.

中国国际金融有限公司(CICC)的全球分析师Hong Hao称,"香港是发达市场,却按新兴市场交易.若继续下跌,则跌速明显快于其他市场."