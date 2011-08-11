〔中国经济〕不会硬着陆,人民币将继续渐进升值--发改委(更新版2)

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两跌一升，CFETS指数跌至94.03
路透上海2月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数 较前周下跌0.20%至94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。因中国春节假期，工作日只是上周五一天。
(新增更多细节和背景)
* 人民币兑美元升值应该是一个渐进的过程
* 中国宏观调控朝预期目标推进,经济不会硬着陆
* 现在就判断全球经济"二次探底"还为时过早
* 大宗商品可能高位震荡,增加中国输入性通胀压力
路透北京8月11日电---中国国家发展和改革委员会副主任张晓强周四表示,中国经济增速有所降低,但不用担心出现硬着陆.人民币兑美元将延续渐进升值的趋势.
中国新华社引述其话称,"目前经济速度有所降低,但总体是健康的,不用担心中国经济增长会出现大幅回落,出现'硬着陆'."
他并指出,从今年全年来看,年初预计的经济增长目标是8%,上半年GDP(国内生产总值)增长9.6%,总体判断是向着宏观调控的预期目标推进,说明中国更加重视宏观经济的质量和效益.
中央广播电台还引述其称,近日人民币汇率大幅上涨主要是受美国主权评级下调影响."人民币兑美元还是一个大的升值趋势,考虑各方各面的因素,我认为,这应该是一个渐进的过程."
美国评级遭调降後,尽管本周美元走势波动,人民币兑美元CNY=CFXS仍连续创出新高,周四创九个月来单日最大涨幅,加速升值迹象明显.
张晓强并表示,人民币渐进升值的原因之一考虑到升值对中国外贸企业造成影响.
**中国外储购买力可能受影响**
张晓强指出,美债危机影响广泛,全球经济增速可能低于去年,但现在就判断全球经济二次探底还为时过早.
信评机构标准普尔上周五将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+,引发全球金融市场动荡.美联储本周宣布,将维持接近零利率政策至2013年.
"在我们外汇储备三万两千亿的情况下,如果美国过度宽松的货币政策使得全球通胀进一步发展,那麽对我们外汇储备的实际购买力会产生影响."他说道.
对于大宗商品价格,他表示,欧美等发达经济体的经济疲软短期可能导致对大宗商品的需求减弱,使得大宗商品的价格低.
但从中期看,国际美元不断贬值,最终会使得大宗商品高位震荡,甚至高企.这会增加中国的输入性通胀压力.(完)
--发稿 钟华; 审校 黄凯
路透上海2月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数 较前周下跌0.20%至94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。因中国春节假期，工作日只是上周五一天。
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
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