〔韩国汇市〕公债收益率曲线平,受央行总裁讲话影响

路透首尔8月11日电---韩国三年期公债价格周四下滑,更长期公债价格走坚,此前韩国样总裁表明将继续收紧货币政策.今日韩国央行决定维持指标利率不变.

韩国央行总裁金仲秀称,在利率正常化的道路上,央行将考虑外部因素,并称央行已经做好了加息以应对通胀的准备.

"韩国央行总裁发表了强硬的言论,"一家外国银行的互换交易员说,"这令收益率曲线趋平.但情况仍似乎取决于美国."

三年期公债收益率KRTSY3Y=KQ上升7个基点,收报3.52%.10年期公债收益率KRTSY10Y=KQ下跌2个基点至3.92%.

公债期货大幅波动,但大幅收跌,因韩国央行总裁的评论表明政策将继续收紧.

分析师们仍然认为,韩国央行今年将至少再加息一次至3.50%.[ID:nCN1893181]

韩元兑美元KRW=削减稍早跌幅,当地市场收报1,081.8,,周三收报1,080.0.

今日收盘价 上日收盘价

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韩元/美元KRW= 1,081.8 1,080.0

日圆/韩元JPYKRW=R 14.1139/223 14.0664/803

韩国公债期货KTBc1* 104.06 104.32

五年期公债收益率 3.70% 3.65%

三年期公债收益率 3.52% 3.45%

韩国综合股价指数.KS11 1,817.44 1,086.24

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注:韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 王洋;审校 田建华

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