(重温稿)〔港股业绩〕阿里巴巴第二季净利胜预期,惟增速放缓至一年半新低

* 第二季净利同比升28%,胜市场预期

* 增速放缓至一年半来的新低

* 成长放缓或将延续至明年--分析师

* 付费会员数较上季度末下降2.1%

* 转型战略对收入有短期负面影响

路透香港8月11日电---中国最大B2B电子商贸网站--阿里巴巴网络有限公司1688.HK第二季净利胜市场预期,因加强诚信安全举措渐见成果,惟付费会员数下降,导致本季增速放缓至约一年半来的新低.

"预计阿里巴巴增长放缓的趋势将延续到明年,因为它目前仍在主动控制新会员的增长速度,而且未来宏观经济的走向也仍不太乐观."摩根大通驻香港分析师Dick Wei表示.

阿里巴巴第二季净利为4.65亿元人民币,按年增长28%.据汤森路透I/B/E/S数据,市场原本预估净利为4.2亿元.该公司去年同期净利为3.6亿元.期内,公司收入为16.24亿元人民币,同比增长19%;每股基本盈利为0.092港元.

"随着我们不断加强力度提高我们平台的诚信和安全水平,客户投诉量由2011年2月开始,大幅下降70%."阿里巴巴首席执行官(CEO)及执行董事陆兆禧表示,"确保现有客户的满意度将有助带动公司的业绩增长."

公告显示,由于致力提升平台上供应商和信息质素,截至6月底,阿里巴巴国际交易市场的日均流量同比大幅上升65%.

MIRAE ASSET(未来资产)分析师在一份报告中则预计,阿里巴巴短期的成长将受到"销售政策调整、肃清欺诈帐户、宏观经济的不确定性"等因素的负面影响,而其母公司阿里巴巴集团与雅虎在支付宝所有权上的纷争亦削弱了客户对公司的信心.

截至2011年6月30日,阿里巴巴的国际交易市场及中国交易市场的付费会员数较上季度末下降2.1%,因该公司加强了平台的诚信和安全措施.此外,中国诚信通会员比上季度末减少1.8%.

阿里巴巴称,会员较上季度末减少主要是由于公司主动收紧了"中国诚信通"会员的入门规定,加紧筛选并剔除高风险用户,同时在第二季度停止新签"中国诚信通"个人版会员以提升平台的诚信安全,以致客户数增长减慢.

"我们投入了相当的资源以加强诚信和安全系统,以及帮助优质的供应商在阿里巴巴上找到更多的生意.我们也加强了清退政策的执行力度,同时改进了网上活动监控系统,以防止高风险的供应商危害我们平台的诚信和安全."公告称.

中国警方上月逮捕36位涉嫌利用阿里巴巴进行欺诈的犯罪嫌疑人.阿里巴巴集团创始人马云在今年2月的内部备忘录中称,约100名阿里巴巴员工为完成销售额,参与协助嫌疑人开设账户.此次诈骗案造成该公司高层在2月引咎辞职.[ID:nCN1814163]

**为转型战略付出短期代价**

阿里巴巴称,今年是巩固业务和转型的一年,其战略重点之一是加快业务模式的升级,通过与效果挂钩的增值服务和交易平台,令业务更具规模效益.

"短期内,我们的财务收入有可能偏软,但长远来说,为了一个更平衡的收入和可持续有规模增长的业务模式,我们现在为升级所付出的代价是值得的."公告称.

今年1月阿里巴巴推出B2C交易平台"无名良品",冀望接通淘宝庞大的消费群,以扩大交易规模.目前无名良品靠收取佣金而产生收入,由阿里巴巴和淘宝共同分账.

分析师普遍认为,淘宝网和阿里巴巴B2B两大平台间存在着长期潜在的协同效应,然短期内协同效应难以显现,阿里巴巴B2B业务仍将是公司收入增长最主要的动力来源.

阿里巴巴集团今年6月份宣布,起将旗下淘宝网分拆为一淘网、淘宝网和淘宝商城三家公司,且不排除未来集团整体上市的可能性.[ID:nCH0065157]

公布业绩前,阿里巴巴收升2.69%,报8.79港元.大盘恒生指数.HSI则跌0.95%.该股本月来已累计下跌逾19%.

业绩发布前,据汤森路透I/B/E/S数据,19位分析师对阿里巴巴的平均目标股价约为15.2港元.MIRAE ASSET在业绩发布前两天将阿里巴巴目标股价由12.1港元下调至10.0港元,维持"持有"评级.

阿里巴巴网络有限公司是中国最大的B2B电子平台,隶属于阿里巴巴集团,雅虎(YHOO.O)持有阿里巴巴集团40%的股份.阿里巴巴与其竞争对手Global Sources(GSOL.O)于中国的B2B电子商务市场中逐鹿.(完)

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