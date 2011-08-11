〔国际油市〕亚洲柴油8月/9月跨月价差延续跌势,受库存上升拖累

泰国经济：即便美国实施保护主义政策，今年出口仍会增长--官员
路透曼谷2月6日 - 泰国商务部一名官员周一表示，即便美国实施贸易保护主义政策，泰国今年出口仍能达成2.5-3.5%的增长目标。
路透新加坡8月11日电---亚洲柴油近月跨月价差周四连续第二日走弱,受供给持续充足的打压.
路透数据显示,8月/9月跨月正价差下跌0.05美元至每桶0.25美元,从上一日的三周高位负0.10美元进一步下跌.
周四出现中质馏分油库存增加的迹象,数据显示8月10日止当周新加坡陆上馏分油库存升至1,400万桶上方的三周高位.
嘉能可正在其上月租用的超级油轮上囤积柴油,7月其已经积累了至少375万吨柴油.
台塑石化若重启日产54万桶的炼厂,则可能进一步打压人气,交易员表示.此前该公司发言人称,将从8月20日起分阶段重启炼厂,但需要得到政府的许可.
9月柴油裂解价差下跌0.02美元,至每桶较迪拜原油升水18.74美元.
航煤裂解价差也下跌0.02美元,至每桶20.69美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 122.1 122.5 122.3 120.1 +2.2 +1.8
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.1 120.5 120.3 118.4 +1.9 +1.6
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 121.1 121.5 121.3 119.4 +1.9 +1.6
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 122.7 123.1 122.9 120.0 +2.9 +2.4
8月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 120.8 118.8 +1.9 +1.6
9月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 121.0 119.0 +2.0 +1.6 (完)
--编译 王洋;审校 田建华
路透曼谷2月6日 - 泰国商务部一名官员周一表示，即便美国实施贸易保护主义政策，泰国今年出口仍能达成2.5-3.5%的增长目标。
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