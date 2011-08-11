〔国际油市〕亚洲燃料油9月/10月抵挡住沉重获利了结盘,收基本面支撑

路透新加坡8月11日电---亚洲燃料油周四逆价差趋陡,即将成为即期合约的9月合约成交量巨大,因较高的固定价格水平催生获利了结.

获利了结推动燃料油裂解价差至每桶贴水近6美元,低于过去三个交易日的窄于5美元的水平.但近月的三个跨月价差抵挡住卖盘,逆价差走坚0.50美元至1.00美元,受未来两个月基本面仍然强劲的支撑.

由于流入量有限,8月和9月的供需基本面一直强劲.而马来西亚公用事业公司 Tenaga将其燃料进口需求延长一个月,求购13万吨8月下半月至9月下半月间装船的燃料,进一步提振了基本面.

一位在新加坡的西方交易员说:"今日成交的大部分来自于获利了结者,他们在过去两三日原油价格下跌时建立了投机性多头仓位.固定价格水平仍然低迷且面临不确定性,最好在获利时全身而退."

来自西方和中东的供给紧俏,一直支撑市场.

9月裂解价差下跌1.17美元至每桶较迪拜原油贴水5.94美元,创下逾一周最低.10月裂解价差下跌1.24美元至贴水6.67美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 632.25 632.50 632.38 626.00 6.38 1.02

现货380CST燃料油 FO380-SIN 626.00 626.10 626.05 619.38 6.67 1.08

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 636.00 638.00 637.00 630.00 7.00 1.11

380CST船用燃料油升水 10.00 11.90 10.95 10.63 0.32

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.00 3.25 3.13 3.13 0.00 0.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.25 3.50 3.38 3.38 0.00 0.00 (完)