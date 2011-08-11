〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差触及五周高位,台塑石化计划重新恢复生产

路透新加坡8月11日电---亚洲汽油裂解价差周四攀升至五周高位,受助于即期供应吃紧以及来自印尼和越南这两个亚洲最大进口国的需求强劲.

但坚挺的市场人气未来可能转弱,因台塑石化准备重新恢复炼厂生产.

亚洲最大的炼厂台塑石化在7月底因一场大火关闭了一间日产量为54万桶的生产厂,令市场供应吃紧.

尽管台塑石化已计划将本月的月出口量从21-24万吨削减至6万吨,因旗下一汽油炼厂按计划将进行维护.在宣布供应受不可抗力影响後,该公司甚至被迫取消了上述两艘中程船货.

"6万吨对供应吃紧的市场意义重大,"一位交易商说.

但台塑石化发言人表示,如政府不反对,计划从8月20日起恢复其炼厂的生产.

目前尚不清楚何时该炼厂的柴油和汽油出口才能恢复到正常水平,估计是每月出口柴油80万吨,汽油1-24万吨.

官方数据显示,截至8月10日,新加坡陆上轻质馏分油库存,多数为汽油,降至20个月低位892.9万桶.

新加坡的石脑油价格和裂解价差升至四日高位,人气因需求为稳定而持坚,台湾除外.

日本公开规格9月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上扬20.00美元,至每吨917.50美元,为上周四触及每吨967.50美元以来最高.

9月下半月和10月下半月互换逆价差连续第三天维持在每吨1.00美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK涨0.85美元,至每桶9.34美元,为7月4日触及每桶11.07美元以来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2011年9月石脑油NAF-1H-TYO 917.00/918.00 897.50 +20.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 99.42/99.52 97.25 +2.22

8月石脑油互换NAF-1M-S 917.00/919.00 897.50 +20.50

9月石脑油互换NAF-2M-S 917.00/919.00 897.50 +20.50

97号现货汽油GL97-SIN 123.45/123.55 122.15 +1.35

95号现货汽油GL95-SIN 120.15/120.25 117.84 +2.36

92号现货汽油GL92-SIN 116.65/116.75 113.84 +2.86

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.18/17.28 16.59 +0.64 (完)