《美股动态》美银美林调降资讯科技硬件公司的目标价

1045ET---美银美林表示,美国资讯科技(IT)硬件公司将受到经济增长放缓和消费者需求疲弱拖累,美银美林也下调其对苹果(AAPL.O)和戴尔DELL.O等一些大型资讯科技公司的目标价及盈利预估.
"全球经济增速减慢,欧洲和美国消费者需求持续疲弱,及很可能企业支出风险上升,这些因素加起来,促使我们将预估下调,"美银美林分析师在致客户的报告中写道.[ID:nSGE77A02E](完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
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