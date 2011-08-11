版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 11日 星期四 23:01 BJT

《美股动态》美银美林调降资讯科技硬件公司的目标价

1045ET---美银美林表示,美国资讯科技(IT)硬件公司将受到经济增长放缓和消费者需求疲弱拖累,美银美林也下调其对苹果(AAPL.O)和戴尔DELL.O等一些大型资讯科技公司的目标价及盈利预估.

"全球经济增速减慢,欧洲和美国消费者需求持续疲弱,及很可能企业支出风险上升,这些因素加起来,促使我们将预估下调,"美银美林分析师在致客户的报告中写道.[ID:nSGE77A02E](完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐