〔国际油市〕8月27日止四周OPEC石油日均出口料将减少6万桶--分析师

国际油市：美国新制裁措施阻止其能源公司参与伊朗项目-伊副石油部长
路透迪拜2月6日 - 伊朗副石油部长周一表示，该国未限制美国石油公司参与伊朗能源项目，但美国的制裁排除了这类合作的可能性。
路透伦敦8月11日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至8月27日的四周内,石油日均出口料将减少6万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至8月27日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将降至2,271万桶,截至7月30日止四周原油出口量为2,277万桶.
OPEC在6月未能就增产达成协议.但沙特阿拉伯表示,该国会按照需求供应原油,且沙持已提高产量.
Oil Movements称,OPEC成员国产出仍然低于上年同期,因为利比亚供应中断.
截止8月27日的四周期间,预料OPEC石油日出口量较上年同期少59万桶.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
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