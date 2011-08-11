〔欧洲汇市〕英镑受股市反弹带动兑美元上涨,兑欧元回稳

* 英镑兑美元反弹,因股市回升

* 英国央行调降经济增长预期,为英镑走势蒙上阴霾

* 金融股波动性使英镑容易下滑

路透伦敦8月11日电---英镑周四扳回跌幅,兑美元从约三周低位回升,受助于股市反弹,但英国央行发表黯淡的经济预期及对英国将推出进一步货币宽松政策的臆测抑制英镑大幅攀升.

英镑兑瑞郎GBPCHF=R也稳步上扬,瑞郎大幅下跌,因臆测瑞士央行可能将把瑞郎钉住欧元,以严控瑞郎的升势,昨日瑞士央行公布新的货币宽松政策以抑压走强的瑞郎.

英镑兑美元GBP=D4上升0.5%,至1.6214美元,从亚洲市场清淡交投中触及的三周低位1.6111美元大幅反弹.

技术分析师说,英镑前景可能转为利空,如果英镑收在55天移动均线切入位1.6222美元以下,200天移动均线切入位1.6087美元将是下一目标.

欧元兑英镑EURGBP=D4缩减稍早升幅,持平在0.8793英镑,之前有关法国银行业体质问题的传言使欧元从周三触及的一个月高位0.8886英镑回落.

英国央行周三预测,今明两年英国经济增速将比三个月前预测的缓慢,因全球经济放缓,这意味着通胀率可能在明年迅速下降.[ID:nCN1889599]

市场预计英国央行将在2013年前都将利率保持在历史低位,市场愈发感到可能有新一轮量化宽松政策出台以刺激经济,英国央行总裁金恩曾表示,仍可能有需要推出量化宽松政策.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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