〔欧元债市〕德债回落,德法两国首脑会晤计划提振市场人气

* 德债回落,之前梅克尔和萨科齐宣布将会晤

* 市场波动性仍然很高,受股市推动

* 欧洲央行购债行动推动西班牙公债收益率跌至5%之下

路透伦敦8月11日电---德债周四结束走势震荡的一日收跌,欧盟领导人将采取新行动的迹象提升将出台应对欧元区危机较长期解决方案的希望,但脆弱的市场人气意味着不能排除德债重回一年高位的可能性.

意大利和西班牙公债表现仍然出众,因欧洲央行连续第四日买入其公债.

德债期货FGBlc1收跌80个跳动点,报133.30,在166个跳动点的宽阔区间内交投,因风险意愿跟随股市的涨跌而摇摆.法国银行股是股市的关注焦点.

法国和德国领导人宣布将在下周会晤,提升各国将采取进一步举措改善欧元区治理和财政合作的前景.受此推动,股市逆转跌势,避险的德债承压.

分析师称,此次会议可能扶助缓和对扩大欧洲救助基金权限激进计划实施进展缓慢的不安.该计划将为诸如西班牙和意大利等国提供更为长期的支持.

市场人士称,德债期货成交量远高于现货债市的成交量,暗示多数资金流动是基于短期臆测而非对基本面的合理评估.

这令夏季流动性清淡期的影响被放大,且意味着不能排除升穿昨日触及今日测试的一年高位134.54的可能性.分析师称,去年8月触及的高位134.77为下一个目标.

法国10年期公债收益率FR10YT=TWEB收在11月以来最低3.06%,稍早表现滞後,因股市担忧蔓延至债市.

交易商称,欧洲央行买入意大利和西班牙公债,但规模远不及本周稍早的水平.购债行动对市场影响不大,但足以推动西班牙10年期公债收益率跌至5%之下,为2月来首次.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB触及4.97%的低位.意大利公债10年期收益率IT10YT=TWEB挫至5.02%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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