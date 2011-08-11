〔美国股市〕欧洲银行业ADR强劲反弹,但是担忧仍在

路透纽约8月11日电---在美国股市挂牌交易的欧洲银行业美国存托凭证(ADR)周四反弹,尽管市场对欧洲银行系统仍有信心危机.

巴克莱(BCS.N)大涨13%报11.99美元,汇丰控股HBC.N升6.21%报44.10美元,西班牙国际银行STD.N上扬4.93%至8.72美元,Lloyds Banking Group(LYG.N)劲升10.42%报2.12美元.

周三传言的焦点法国兴业银行(Societe Generale)(SCGLY.PK)收高5.26%报6.80美元,法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPQY.PK)上涨4.06%报26.12美元.

赛诺菲(SNY.N)上涨4.12%报32.87美元,道达尔(TOT.N)上扬3.62%报46.42美元,Veolia EnvironnementVE.N跳涨11.60%至15.88美元.

欧洲银行业借贷成本上升,寻求紧急融资,一些机构重新评估与法国的银行相关的风险,强化对该行业的担忧.

法国的银行持有大量欧洲主权债务,很多看起来开始无法控制.

ADR整体上行,追随美国股市反弹.纽约梅隆银行ADR指数.BKADR升4.49%,报123.23点.标准普尔500指数.SPX收高4.63%,受金融股反弹提振.

商品股同样大涨,必和必拓(BHP.N)上扬6.48%报80.04美元,Petrobras(PBR.N)升4.12%报28.07美元.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS升3.98%.纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR上扬4.68%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收高4.75%.

--编译 李富强;审校 李军

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