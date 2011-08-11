〔美国债市〕投资级别债券市场无新债推出,发债企业离场观望

IFR纽约8月11日电---对法国的银行出现麻烦的传言及昨日85亿美元新债发行有许多定价均大幅折让,使可能发行投资级别债券的企业周四离场,此为过去两周股市大幅波动以来最大的修正.

约有六家可能发债的企业离场观望,因他们不仅看到周三的10宗新债的利差走宽,且看到其他的问题.

"市况特别.昨日有10宗债券推出,许多交易宣布时,道指下挫400点,但今天即使道指上升,市场却没有新债推出,"花旗集团投资级别债券承销部董事总经理及主管David Trahan说.

整周银行债券承压,但直到今天,它与其他高级别市场一样,相对地不受其他市场大幅波动所影响.

周三推出的新债表现不佳,由昨天传闻指法国兴业出现问题所引发.

其他人士认为,今天市场走势更多是受二级市场技术上再定价造成,之前交易商看到如宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)等蓝筹股企业发行债券需以定价折让30个基点区域,以完成新债发行.

中午,交易商称市场开始企稳.不过IG16指数仍然大幅走宽8个基点,至121个基点.如果市场继续反弹,银行家相信企业可能在周五早上再次排队等候,看看他们是否能打开新债发行窗口.

在周三发行的85亿美元债券中,宝洁的债券是其中一部份,该公司为20亿美元三年期和五年期债券定价分别在52个基点和67个基点,与可比债券走宽介乎30-36个基点.周四中午,该批五年期债券走宽约4个基点,早盘一度走阔最多7个基点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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