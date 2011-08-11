〔英国债市〕英债从合约高位回撤收低,因股市反弹

* 10年期英债收益率从纪录新低反弹
* 30年期英债跑输,因实质收益率低
* 投资人关注法德新欧元区协议的机会
路透伦敦8月11日电---英国政府公债周四从纪录高位回落,因投资人寄望法德将达成新的协议应对欧元区债务危机,且美国数据强劲提振股市大涨.
周四盘中,10年期英债收益率创下2.460%的纪录新低,因对全球经济的忧虑持续,但美国公布的就业数据强于预期,以及银行股反弹提振股市大涨,且消息称法国和德国的领导人将会晤.
9月英债期货FLGU1收低6个跳动点,报128.75,远低于盘中触及的129.12合约高位,但表现强于可比德债期货FGBLU1,後者大跌80个跳动点.
10年期英债/德债收益率差收窄近6个基点,至22个基点,因德债受到投资人出脱避险资产拖累.稍早该收益率差触及至少七周最窄的18.5个基点.
法国总统萨科奇办公室在声明中表示,萨科奇和德国总理梅克尔下周二将会晤,讨论欧元区监管和国际事务.
10年期英债GB10YT=RR收高约3个基点,报2.51%,30年期英债GB30YT=RR收益率升5个基点,报3.91%.
周五,债市投资人将关注法国第二季国内生产总值(GDP)数据以及英国第二季建筑数据.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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