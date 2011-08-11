〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收升,因美国农业部下调美国大豆产量预估

路透芝加哥8月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨逾2%,此前美国农业部下调2011年美国大豆和玉米产量预估,低于市场预期.
市场交投活跃,大豆期货成交量较30日均值高约30%.
美国农业部预期,大豆亩产41.4蒲式耳,低于此前43.4蒲式耳的预估值.一些分析师称,下调2011年预估来得相对较早,可能暗示产量降低.
美国农业部预计2011年大豆产量为30.56亿蒲式耳,低于市场平均预估值31.87亿蒲式耳,亦低于7月时的预估值32.25亿蒲式耳.
美国农业部上调旧作大豆年终库存至2.3亿蒲式耳,7月时的预估值为2亿;下调新作大豆年终库存至1.55亿蒲式耳,低于7月1.75亿蒲式耳的预估值.
农业气象学家称,本周的降雨将部分缓解美国大平原一些地区的旱情;中西部地区天气温和,缓解玉米和大豆作物的压力.
美国农业部称,上周出口销售588,500吨美国大豆(旧作和新作合计),市场预估区间为30-50万吨.
豆粕期货收高,追随大豆和玉米涨势.
豆油期货上涨,受大豆和原油提振.
CBOT-8月大豆SQ1收升33美分,报每蒲式耳13.33-3/4美元.CBOT-8月豆粕合约SMQ1收涨8.1美元,报每短吨347.2美元.8月豆油合约BOQ1上涨1.00美分,报每磅54.03美分.
预估CBOT大豆成交量为198,685口,豆油成交91,275口,豆粕成交71,206口.
以下为CBOT农产品期货1940GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
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CBOT玉米Cc1 702.50 24.50 3.6% 11.7%
CBOT大豆Sc3 1331.75 30.25 2.3% -4.4%
CBOT豆粕SMc2 348.40 7.90 2.3% -5.9%
CBOT豆油BOc2 54.10 0.97 1.8% -6.3%
CBOT小麦Wc1 701.25 16.25 2.4% -11.7%
CBOT稻米RRc1 1686.50 -8.00 -0.5% 20.5%
EU小麦BL2X1 197.75 2.75 1.4% -21.7%
NYMEX原油期货CLc1 85.66 2.77 3.3% -6.3%
道琼工业指数.DJI 11,241 523 4.9% -2.9%
现货金XAU= 1750.39 -44.36 -2.5% 23.3%
欧元/美元EUR= 1.4233 0.0072 0.5% 6.6%
美元指数.DXY 74.5840 -0.0530 -0.1% -5.6%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1277 12 1.0% -28.0%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 李富强;审校 母红