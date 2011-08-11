〔纽约期市〕期糖和咖啡因美国股市走强上扬,可可期货涨跌互现

路透纽约/伦敦8月11日电---糖和咖啡期货周四上扬,因美国股市攀升,但可可期货表现不一.软商品市场在本周稍早因美国债务评级被调降而大跌後今日反弹.

软商品市场呈盘整走势,等待新的宏观经济消息为紧张不安的投资者提供下一步投资的方向.

美国股市大涨带动全球股市上扬,强劲的就业数据吸引市场部分关注点从欧洲债务危机转向美国就业市场.

"在推动软商品市场走向方面,金融市场,基金和投资者风险意愿的重要性目前盖过了基本面因素,"德国商业银行的分析师Carsten Fritsch表示.

ICE-10月原糖期货SBV1收升0.46美分,报每磅28.08美分.Liffe-10月白糖期货LSUV1攀升25.90美元,或3.58%,收报每吨749.70美元.

尾盘,巴西主要糖业集团Unica发布最新收成预估前,原糖期货大幅攀升,但在数据公布後,削减涨幅.

Unica连续第二月将主要的中央南部地区产量预期下调至3,157万吨,7月的预估为3,238万吨.

咖啡期货上扬,阿拉比卡咖啡期货成交放量,受助于在8月23日首个9月合约交割通知日前9/12月合约的展期交易.

ICE-12月阿拉比卡咖啡KCZ1上升5.70美分,收报每磅2.4405美元.Liffe-9月罗布斯塔咖啡期货LRCU1收涨58美元,报每吨2,190美元.

可可期货涨跌互现,ICE-12月可可期货CCZ1上涨15美元,收报每吨2,886美元.Liffe-9月可可期货LCCU1跌7英镑,收报每吨1,834英镑.(完)