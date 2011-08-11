〔美国股市〕道琼工业指数劲扬3.95%,Nasdaq指数急升4.69%

路透纽约8月11日电---美国股市周四大涨4%,因投资者纷纷逢低买入盖过了在过去两周引发市场抛售的最近一波不安情绪.
根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI劲扬423.37点,或3.95%,报11,143.31;标准普尔500指数.SPX急升51.88点,或4.63%,报1,172.64点.Nasdaq指数.IXIC大涨111.63点,或4.69%,报2,492.68点.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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