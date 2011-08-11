〔伦敦金属〕期铜大幅收高,受风险偏好回升提振

* 铜价录得2010年11月以来最大单日上涨

* 市场关注人民币升值

* 周五美国将公布7月零售销售数据

路透纽约/伦敦8月11日电---期铜周四大幅收高,仅为本月第二次,录得近九个月最大单日上涨,受美国和中国的正面经济信号提振.

美国债信评级遭调降和欧洲债务危机扩散担忧一直拖累人气,不过人民币升值和美国就业数据相对正面创造出罕见的乐观情绪,令人气有所恢复.

"短期来看,期铜和股市都认为近期的低位是短期底部,除非低点被破."金融服务企业Sarhan Capital首席执行官Adam Sarhan称.

尽管收高,本周期铜仍下跌1.7%,年初至今下跌约7%,一些投资者买入,因认为铜的基本面仍强劲.

"中国需求巨大,料抵消西方经济体需求下滑."Distinction Asset Management董事长Ana Armstrong表示.

"铜价大幅下跌是很好的买入机会.每次大跌投资者都应做好准备入场,因为全球增长前景仍十分强劲."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3大幅收高286美元,或3.3%,报每吨8,881美元为2010年11月4日以来最大单日上涨.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜HGU1跳涨12美分,或3%,报每磅4.0085美元,盘中交投区间为3.8560-4.0360美元.

路透商品专家Christopher Henwood认为,如果全球经济增长放缓,铜价可能低见3.40美元.

COMEX成交量为66,500口,较30日均值高约40%,不过仍低于上周五创纪录的98,079口.

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四即期汇价收创逾9个月来单日最大涨幅,并随中间价一道再创历史新高.尽管国际美元大涨,但人民币兑美元仍逆市大幅上扬,且中间价连日跳涨,显示人民币有明显的加速升值迹象.[CNY/CN]

"这表明中国政府完全放心通过内需拉动增长,对出口的依赖程度降低,可见中国政府对中国经济有足够的信心."花旗分析师David Thurtell指出.

美国劳工部周四公布的数据显示,8月6日当周初请失业金人数降至39.5万人,为四个月低位.[ID:nCN1893847]

"我们猜测本周馀下时间商品走势仍将追随股市.尽管昨日股市和商品市场走势背离,这种情况长时间持续的情况非常少见."MF Global分析师Edward Meir在报告中写道.

LME铜库存为463,150吨,注销仓单为8,300吨.注销仓单占总库存的比例为1.8%,为2010年2月以来最低.

三个月期锌CMZN3上涨86美元,报每吨2,186美元,从2,000美元附近的关键技术支撑位反弹.

"目前2,100美元处的支撑稳固,如果价格跌向该水平,料出现更多买兴."加拿大皇家银行分析师在报告中写道.

"我们仍认为,明年底矿山关闭开始影响供应以前,锌市场不会出现明显的供应紧张."

以下为1817GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 402.05 13.20 +3.39 444.70 -9.59

LME期铝 2412.00 16.00 +0.67 2470.00 -2.35

LME期铜 8881.00 286.00 +3.33 9600.00 -7.49

LME期铅 2382.00 107.00 +4.70 2550.00 -6.59

LME期镍 21550.00 575.00 +2.74 24750.00 -12.93

LME期锡 23605.00 860.00 +3.78 26900.00 -12.25

LME期锌 2186.00 86.00 +4.10 2454.00 -10.92

上海期铝 17635.00 45.00 +0.26 16840.00 4.72

上海期铜 66710.00 -380.00 -0.57 71850.00 -7.15

上海期锌 16780.00 70.00 +0.42 19475.00 -13.84

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李富强;审校 利棣儿

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