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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 22:05 BJT

〔表格〕美国6月企业库存较前月增长0.3%,预估为增加0.5%

路透8月12日电---美国商务部周五公布,美国6月企业库存较前月增加0.3%,预估为增长0.5%.5月修正後为增长0.9%,前值为增长1.0%.

6月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 6月 5月 (前值) 11年/10年6月

库存 0.3 0.9 1.0 11.1

销售 0.4 -0.1 -0.1 12.4

(以10亿美元计) 6月 5月 (前值) 10年6月

库存 1,518.5 1,513.7 1,514.0 1,366.7

销售 1,187.8 1,183.6 1,184.2 1,056.9

库存/销售比 1.28 1.28 1.28 1.29 (完)

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--编译 利棣儿;审校 李军

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