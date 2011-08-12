〔表格〕美国6月企业库存较前月增长0.3%,预估为增加0.5%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月12日电---美国商务部周五公布,美国6月企业库存较前月增加0.3%,预估为增长0.5%.5月修正後为增长0.9%,前值为增长1.0%.
6月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 6月 5月 (前值) 11年/10年6月
库存 0.3 0.9 1.0 11.1
销售 0.4 -0.1 -0.1 12.4
(以10亿美元计) 6月 5月 (前值) 10年6月
库存 1,518.5 1,513.7 1,514.0 1,366.7
销售 1,187.8 1,183.6 1,184.2 1,056.9
库存/销售比 1.28 1.28 1.28 1.29 (完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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