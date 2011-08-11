〔国际油市〕NYMEX原油期货上涨,受美国股市反弹提振

* 美国就业数据和公司业绩提振美国股市走高

* 美国初请失业金人数降至四个月低位,提振油市

* 对法国的银行和欧元区的担忧仍在

* 市场关注:周五1530EDT公布的CFTC持仓报告

路透纽约8月11日电---美国原油期货周四上涨逾3%,因股市走高和初请失业金人数下降抵消对法国的银行和欧元区债务危机扩散的担忧.

美国股市大涨4%,因投资者逢低买入的兴趣盖过近期的担忧.

欧洲股市大幅波动,最终收高,因美国就业数据高于预期提振股市尾盘上扬,银行股从日内低位反弹.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货合约CLc1结算价升2.83美元,或3.41%,报每桶85.72美元,交投区间为81.03-85.97美元,後者为盘後交易中触及.

美国劳工部周四公布的数据显示,8月6日当周初请失业金人数降至39.5万人.美国商务部周四公布,美国6月贸易逆差扩大至530.7亿美元,创2008年10月以来最高.[ID:nCN1893847][ID:nCN1893863]

美国国家飓风中心(NHC)称,其所追踪的三个位于大西洋的热带低压中的两个有40%的可能性变为热带风暴.

石油输出国组织(OPEC)代表称,除非布兰特原油跌向每桶90美元,OPEC不太可能担忧油价下跌.

巴克莱资本预期,未来12个月,油价将进入上升趋势,价格区间为每桶100-130美元,因近期的避险情绪降温,即使经济合作暨发展组织国家经济复苏可能放缓.

交易商称,伊朗一如预期地下调9月装货销往亚洲的原油官方售价.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 85.72 2.83 3.4% 81.03 85.97 447,441 520,144

10月原油 86.04 2.79 3.4% 81.40 86.29 143,814 151,567

9月RBOB汽油 2.8273 0.0448 1.6% 2.7450 2.8390 47,124 69,568

10月RBOB汽油 2.6594 0.0282 1.1% 2.5903 2.6773 40,315 47,274

9月取暖油 2.8992 0.0339 1.2% 2.8250 2.906 54,785 77,918

10月取暖油 2.9064 0.0313 1.1% 2.8332 2.9141 26,099 33,194

ICE合约

9月布兰特 108.02 1.34 1.3% 104.43 108.22 215,080 260,958

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 902,416 989,624 652,234 1,580,298 -15,818

汽油 125,563 165,563 109,755 247,175 -4,425

取暖油 127,766 168,924 108,664 307,589 8,401 (完)