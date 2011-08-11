〔美国债市〕MBS利差收窄,投资者对近期股市大跌作出反应

IFR芝加哥8月11日电--周四风险情绪受到更多支撑,德法两国首脑将在下周二会晤的消息部分缓解了;企业获利消息利好和美国初请失业金人口降幅超预期.鉴于美国股市自上周五以来大幅回落(道指回落逾700点),投资者显然未受美国贸易逆差扩阔以及主要经济学家下调美国第二季GDP成长预期的消息影响.另外,美国公债从盘初起承压,因机构将资金配置给其他收益率较高的资产以及即将进行30年期公债标售.
不过,市场走势继续大幅震荡.道指波幅近500点,10年期公债价格从初请失业金人口数据公布前的高位99-29(基本持平)至公债标售後的低位98-00(回落48/32个大点),收益率上扬近20个基点,至2.336%.2/10年期公债收益率差扩阔20个基点,至215.5个基点.
在抵押贷款支持证券市场(MBS),截至午盘时,来自对冲基金,货币基金经理和发起人的买盘增加,房利美票息为4%的MBS与10年期互换和10年期公债的利差扩阔逾1/8各大点.在利差扩阔後,对冲基金和货币基金经理逆转操作方向,银行也加入买家的行列.利差收窄并在终盘前保持收窄之势.
市场交投活跃,尤其是BWIC证券的成交量超过14亿美元.提前偿还风险增加,投资者寻求购买有回赎保护的证券.
周五将公布的数据包括零售销售,8月密西根大学消费者信心数据初值以及企业库存.(完)
--编译 母红;审校 李军
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