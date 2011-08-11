〔美国债市〕公债价格劲跌,今日30年期公债标售认购倍数为两年半来最低

* 长期公债录得1994年来最大单日跌幅,之前30年期公债标售成绩不佳

* 30年期公债标售的认购倍数为两年半来最低

* 美联储的行动及公债价格昂贵拖累标售成绩

路透纽约8月11日电---周四美国公债市场的长债标售成绩是两年半来最差,因在具破坏性的美国预算政治斗争及该国债信评等被下调後,外国投资者对标售望而却步.

30年期公债标售後,公债在公开市场大跌,使长债势将录得自1994年来最大单日跌幅.这次标售是周五标准普尔下调美国AAA债信评等後首次进行的30年期公债标售.

对法国的银行稳定性及美国经济放缓的忧虑造成金融市场极度波动,拖累公债标售成绩.尽管标准普尔下调美国评级,但投资人担忧法国银行业的稳定性及美国经济放缓使公债价格劲升,导致标售成绩不佳.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周稍早决定再维持近零利率至少两年,也可能干扰了各年期的债券定价.以上所有不确定性来源使投资人离场观望.

"标售成绩惨淡,"RBS Securities利率策略部主管William O'Donnell说,"市场要将30年期公债定价和本周稍早美联储的行动相对应起来,可能需要一段时间."

衡量海外需求的间接投票占标售规模仅12%,为2008年2月来最低位.

如果这情况在所有年期公债标售变成一个趋势,将令人担忧,因美国公债标售非常依赖海外投资者需求,特别是亚洲的央行的买需.

在公开市场,30年期公债US30YT=RR价格劲跌五个大点,收益率收报3.78%,从周三尾盘的3.52%大幅跳升.

奇怪的是,周三进行的10年期公债标售需求强劲.

但周四指标10年期公债US10YT=RR伴随30年公债下跌,10年期公债收益率收报2.34%,从周三标售的得标利率2.14%跳升.

30年期公债标售的投标倍数为2.08,是2009年2月来最低.

此外,投资者要求异常高的溢价买入标售的公债,根据IFR提供的资料,投资者在标售限期时要求的收益率较发行前交易(when-issued)的收益率高10基点.

IFR称,此水准是同券种债券标售自2000年2月来最高水准.

反映公债如何昂贵的迹象,是财政部的公共债务局表示,30年期公债标售收益率高值为3.75%,此为2009年3月12日来最低.

尽管认购成绩不济,财政部此次30年期公债标售仍然以非常低的得标利率完成.

从债信评等而言,这可能是好消息,因标准普尔曾表示,在未来评审美国债信评等前景时将注意利率环境.

不过,对一些对低收益率持谨慎态度的固定收益投资者而言,这不能起鼓励作用.

"公债市场在这些水准变得过于危险,"管理2,280亿美元Wells Fargo Advantage Funds首席固定收益策略师James Kochan说,"如果你在这些水准买入30年期公债,你将承受巨大风险."

周三投资经理在10年期公债标售中买入的创纪录的规模,显示对该批公债趋之若鹜,当时市场担忧经济衰退及欧洲债务危机将席卷金融市场.

-----------------------1943GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-12/32 (-) 0.184

五年期公债US5YT=RR 102-12/32 (-16/32) 1.012

10年期公债US10YT=RR 98-02/32 (-1-16/32) 2.344

30年期公债US30YT=RR 110-13/32 (-5-20/32) 3.790(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>