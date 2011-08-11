〔加拿大汇市〕加元/美元上涨,因油价和股市大幅反弹

路透多伦多8月11日电---加元兑美元周四上涨,因油价和股市大幅反弹,但涨幅不大,因对欧洲债务危机和全球经济成长仍有担忧.
美国原油期货上涨,美股标准普尔500指数和Nasdaq指数大幅反弹逾4%,加拿大股市大盘指数也触及一周高位,开低走高,收盘劲升2.79%.
加元开盘走势迟缓,但在美国公布强劲的就业数据後,加元升势开始动能增加.
加元/美元CAD=D4收报0.9883加元或1.0118美元,周三收报0.9948加元,或1.0052美元.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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